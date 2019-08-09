Нетрезвый камешковец угнал машину у детского сада, чтобы покататься

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-09T13:10:16+03:00

Не прошло и часа, как его задержали

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7 августа в полицию обратился 33-летний мужчина и сообщил об угоне его машины у детского сада.

По данным УМВД по Владимирской области, владелец всего на несколько минут оставил машину без присмотра, а когда вернулся - транспорта уже не было.

Информация с приметами автомобиля была передана всем наружным нарядам полиции.

Угнанный автомобиль остановили меньше, чем за час. За рулем находился 42-летний местный житель. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль, чтобы покататься.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU