Нетрезвый камешковец угнал машину у детского сада, чтобы покататься
Не прошло и часа, как его задержали
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7 августа в полицию обратился 33-летний мужчина и сообщил об угоне его машины у детского сада.
По данным УМВД по Владимирской области, владелец всего на несколько минут оставил машину без присмотра, а когда вернулся - транспорта уже не было.
Информация с приметами автомобиля была передана всем наружным нарядам полиции.
Угнанный автомобиль остановили меньше, чем за час. За рулем находился 42-летний местный житель. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль, чтобы покататься.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU