Муромляне воровали детали на железной дороге

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-09T12:18:01+03:00

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Жители Мурома, которым исполнилось сорок шесть, пятьдесят семь и сорок один год, подозреваются в краже комплектующих от железнодорожных путей. Их задержали ночью в районном центре и в машине, на которой ехало трио, обнаружили около двухсот металлических болтов, гаек и подкладок, весивших более пятисот килограмм. Друзья похитили их на железной дороге и планировали продать. В общей сложности сумма причиненного ими ущерба составила 45 тысяч рублей. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, сейчас сотрудники полиции выясняют, не занимались ли фигураты подобным и ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU