2019-08-09T12:10:54+03:00
Происшествия

Девушка из Владимира незаконно торговала алкоголем

Ее нелегальный бизнес обнаружил участковый
Ирина Мальцева
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Двадцапятилетняя владимирка в январе этого года вновь попалась на незаконной торговле спиртным. Продажу алкоголя девушка поставила на поток и в ходе обыска у нее дома полицейские обнаружили и изъяли шестнадцать пятилитровых пластиковых канистр и 38 бутылок с алкоголем. Кроме того, выяснилось, что в марте прошлого года молодую женщину уже привлекали к административной ответственности и оштрафовали на тридцать тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас девушке предъявлено обвинение в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции и ее судьбу решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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