На Южном объезде столкнулись легковушка и два грузовика, из которых полетели холодильники
Информации о пострадавших пока нет
.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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9 августа в районе 9 утра на Южном объезде, рядом с деревней Бухолово, случилось ДТП: легковушка угодила под две фуры, в одной из которых перевозили новые холодильники. Они повалились на крышу легковой машины и смяли ее. Вторая фура влетела в ограждение.
Сейчас сотрудники ГИБДД и МЧС ликвидируют последствия аварии - по дороге сейчас не проехать.
Информация о пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU