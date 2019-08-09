На Южном объезде столкнулись легковушка и два грузовика, из которых полетели холодильники

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-09T10:32:23+03:00

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9 августа в районе 9 утра на Южном объезде, рядом с деревней Бухолово, случилось ДТП: легковушка угодила под две фуры, в одной из которых перевозили новые холодильники. Они повалились на крышу легковой машины и смяли ее. Вторая фура влетела в ограждение.

Сейчас сотрудники ГИБДД и МЧС ликвидируют последствия аварии - по дороге сейчас не проехать.

Информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU