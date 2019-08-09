В ожоговом центре умерла ковровчанка, которая пострадала от взрыва газа

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-09T10:23:02+03:00

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В Следственном комитете по Владимирской области сообщили о смерти жительницы Коврова, которая пострадала при взрыве газа. Она жила по соседству с виновником трагедии, который выдернул шланг из газовой колонки. На женщину при взрыве упала стена, ей ампутировали руку до плеча и с ожогами доставили в Нижегородский ожоговый центр. К сожалению, с 40% ожогов тела женщина не выжила. Ей было 75 лет.

Также в СК рассказали, что у виновника было 90% ожогов, и сейчас он идет на поправку.

Напомним, при взрыве газа в Коврове 29 июня пострадали 12 человек, двое из них, включая эту женщину, погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU