Муромляне взломали магазин и украли элитный алкоголь
Возбуждено уголовное дело в отношении жителей Муромского района. 32 и 52-летние мужчины подозреваются в краже из магазина.
По данным УМВД, сообщение о краже товаров поступило в полицию 31 июля. На место выехали оперативники и установили, что неизвестные взломали дверь и украли из магазина семь элитных бутылок алкоголя. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Подозреваемых, которые успели напиться к приезду полиции, задержали в доме. Они объяснили, что пошли в магазин за выпивкой, но он оказался закрытым.Тогда мужчины взяли топор и монтировку и взломали дверь.
Сейчас полицейские проверяют, нет ли на счету подозреваемых аналогичных краж.
ИСТОЧНИК KP.RU