2019-08-08T13:30:28+03:00
Происшествия

Муромляне взломали магазин и украли элитный алкоголь

Они объяснили кражу тем, что магазин закрылся, а им нужно было выпить
Валерия ПРОНИНА
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Возбуждено уголовное дело в отношении жителей Муромского района. 32 и 52-летние мужчины подозреваются в краже из магазина.

По данным УМВД, сообщение о краже товаров поступило в полицию 31 июля. На место выехали оперативники и установили, что неизвестные взломали дверь и украли из магазина семь элитных бутылок алкоголя. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Подозреваемых, которые успели напиться к приезду полиции, задержали в доме. Они объяснили, что пошли в магазин за выпивкой, но он оказался закрытым.Тогда мужчины взяли топор и монтировку и взломали дверь.

Сейчас полицейские проверяют, нет ли на счету подозреваемых аналогичных краж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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