В Патриаршем саду пройдет бал в стиле итальянского ренессанса

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-08T10:24:10+03:00

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10 августа с 16 до 20 в Патриаршем саду города Владимира состоится костюмированный исторический бал в стиле итальянского ренессанса (XV век).

Организатор – Клуб исторического и социального танца города Владимира. Кроме участников нашего клуба в бале примут участие танцоры ведущих исторических клубов Москвы, Нижнего Новгорода и Ярославля, занимающиеся танцами того времени. В программе вечера: экскурсия по Патриаршему саду, ужин из аутентичных блюд, средневековые игры и, разумеется, реконструированные танцы Ренессанса. Кстати, Патриарший сад интересен еще и тем, что сад на этом месте был уже в XV веке.

По легенде вечера в 1474 году итальянских мастеров пригласил в Россию Иван III, чтобы построить новый Успенский собор. Те вначале должны посетить Владимир, чтобы изучить оригинал. Жарким летним днем итальянцы решают немного отдохнуть от работы и устроить праздник с танцами в саду старинного Спасского монастыря.

Список танцев: Балли: Аморосо, Ростиболи Джиойозо, Петирьен, Ла вита ди Колино, Тезара (будет разучена прямо на вечере), Пицохара Кирантана, Меркантия. Бассаданцы: Купидо, Джолива, Феб, Корта, Кастельяна, Лауро, Алесандреска, Венус, Фортуноза. Неитальянские танцы: Ли Бен Дистони, Данс де клев.

На вечере будут рады видеть гостей, одетых по моде второй половины XV века.

ИСТОЧНИК KP.RU