Во Владимире собираются до конца сентября демонтировать более 180 незаконных гаражей

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-08T09:58:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Цель такой "чистки" в том, чтобы убрать заброшенные металлические конструкции. По мнению мэрии они портят облик города, а также "давно не используются владельцами по прямому назначению. В лучшем случае, старые гаражи превращены в хранилища всякой рухляди. В худшем - эти «стойбища» привлекают разного рода асоциальных граждан".

В 2018 году в Ленинском районе было демонтировано 132 незаконно установленных гаража, в Октябрьском районе за тот же период - 191 гараж. В этом году сносить гаражи тоже будут . Только до конца сентября планируется убрать 181 гараж (51 - в Ленинском районе и 130 - во Фрунзенском).

Всего во Владимире по оценкам городских властей около 4,5 тысячи незаконных гаражей (в Ленинском районе - почти 1000 гаражей, в Октябрьском - 1668, во Фрунзенском - около 1800).

Для того, чтобы убрать такие гаражи, можно обратиться за консультацией в администрации районов по телефонам:

- Ленинский район: 32-35-91;

- Октябрьский район: 42-09-85;

- Фрунзенский район: 41-47-85.

ИСТОЧНИК KP.RU