2019-08-07T15:01:37+03:00
Общество

В Ковровском историко-мемориальном музее пройдет Вахта памяти

Она приурочена 100-летию со дня рождения Виктора Заевского
Алексей СУХОВ
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В Ковровском историко-мемориальном музее 12 августа пройдет Вахта памяти. Она приурочена 100-летию со дня рождения Виктора Заевского, Героя Советского Союза, майора авиации и участника Великой Отечественной войны.

Акция пройдет у стелы Героя Советского Союза Виктора Заевского на площади Победы.

Виктор Заевский родился 11 августа 1909 года в Санкт-Петербурге. В 1932 году он окончил 2-ю Борисоглебскую военную авиационную школу. А в марте 1941 принял под свое начало Ковровский аэроклуб. В октябре 1942 года вместе со всем составом аэроклуба ушел на фронт. Участвовал в боях на Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах.

К февралю 1944 года капитан Виктор Заевский совершил 60 боевых вылетов на разведку и бомбардировку скоплений живой силы, боевой техники и военных объектов противника. Особо отличился во время Корсунь-Шевченковской операции.

Награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Красного Знамени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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