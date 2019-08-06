Во Владимирской области пассажирка рейсового автобуса родила прямо на вокзале
Второго малыша она родила уже в перинатальном центре
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6 августа многодетная пассажирка рейсового автобуса «Гусь-Хрустальный – Владимир» родила прямо на автовокзале. Женщина ожидала двойню и ехала в областной центр за документами. Схватки начались еще в автобусе, водитель не растерялся и вызвал скорую помощь. Первые роды у женщины приняли прямо на вокзале.
Вторые роды врачи принимали уже в перинатальном центре.
Известно, что же у женщины появились на свет уже пятый и шестой ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU