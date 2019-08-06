Во Владимирской области пассажирка рейсового автобуса родила прямо на вокзале

СЕГОДНЯ 21:08 2019-08-06T21:08:04+03:00

Второго малыша она родила уже в перинатальном центре

Изменить размер текста: A A

6 августа многодетная пассажирка рейсового автобуса «Гусь-Хрустальный – Владимир» родила прямо на автовокзале. Женщина ожидала двойню и ехала в областной центр за документами. Схватки начались еще в автобусе, водитель не растерялся и вызвал скорую помощь. Первые роды у женщины приняли прямо на вокзале.

Вторые роды врачи принимали уже в перинатальном центре.

Известно, что же у женщины появились на свет уже пятый и шестой ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU