ФК «Муром» проиграл московскому «Арарату» в Кубке России

СЕГОДНЯ 20:38 2019-08-06T20:38:55+03:00

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5 августа ФК «Муром» на своем поле в рамках 1/64 финала Кубка России уступил московскому «Арарату» (зона «Центр» ПФЛ) со счетом 2:3. В составе муромлян отличились Кирилл Косарев и Никита Киреев, у москвичей забивали экс-форвард московского «Динамо» Ираклий Логуа и Темур Джикия, проходивший летом просмотр в московском «Торпедо». Верную возможность сравнять счет на последних минутах матча упустил муромский ветеран, экс-футболист московского «Спартака» и французского «Сент-Этьена» Дмитрий Кудряшов.

Следующим соперником «Арарата» станет ФК «Нижний Новгород», выступающий в ФНЛ. Напомним, в 1/128 финала Кубка страны «Муром» одолел Владимирское «Торпедо».

ИСТОЧНИК KP.RU