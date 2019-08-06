В Александрове раздавили 139 килограммов элитного европейского сыра

СЕГОДНЯ 17:48 2019-08-06T17:48:37+03:00

Под гусеницы экскаватора попала санционка из Германии, Франции, Литвы, Польши и Нидерландов

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Сотрудники Россельхознадзора совместно с коллегами из транспортной прокуратуры нашли на рынке в Александрове 139 килограммов элитных сыров европейского производства. Всю продукцию уничтожили на местном мусорном полигоне.

По данным пресс-службы Россельхознадзора, в торговой точке в ИП нашли сыры 12 сортов.

сыр «DORBLU WHEEL», «DORBLU GRAND NORD», «Montagnolo», «Bavaria Blu», «Rougette», «Cambozola» из Германии;

сыр «Chevrano Matured», «SIMONGE» из Нидерландов;

сыр « algiris» из Литвы; «

La Polle Brie Classic» из Польши;

«BRIE MA CREMIERE»; «Rambol Saumon» из Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU