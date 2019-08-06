В Александрове раздавили 139 килограммов элитного европейского сыра
Под гусеницы экскаватора попала санционка из Германии, Франции, Литвы, Польши и Нидерландов
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Сотрудники Россельхознадзора совместно с коллегами из транспортной прокуратуры нашли на рынке в Александрове 139 килограммов элитных сыров европейского производства. Всю продукцию уничтожили на местном мусорном полигоне.
По данным пресс-службы Россельхознадзора, в торговой точке в ИП нашли сыры 12 сортов.
сыр «DORBLU WHEEL», «DORBLU GRAND NORD», «Montagnolo», «Bavaria Blu», «Rougette», «Cambozola» из Германии;
сыр «Chevrano Matured», «SIMONGE» из Нидерландов;
сыр « algiris» из Литвы; «
La Polle Brie Classic» из Польши;
«BRIE MA CREMIERE»; «Rambol Saumon» из Франции.
ИСТОЧНИК KP.RU