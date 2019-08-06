Во Владимире ночью пьяный мужчина упал из окна шестого этажа, поднялся домой и умер

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-06T17:34:44+03:00

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В ночь с 31июля на 1 августа на улице Разина произошел трагический инцидент. 32-летний пьяный местный житель выпал из окна квартиры на шестом этаже, после чего сумел подняться домой и лег спать. Утром молодой человек умер. Информация о трагедии размещена в телеграм-канале "Жизнь мента", Следственный комитет по Владимирской области ее подтвердил.

Источник также сообщает, что поднявшись домой молодой человек заявил своей матери, что в медицинской помощи он не нуждается.

По факту смерти молодого человека проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU