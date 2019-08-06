На александровца, который угнал велосипед, завели уголовное дело
Он не планировал продавать двухколесный транспорт, а хотел кататься на нем сам
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В полицию обратилась 40-летняя местная жительница. Она сказала, что из подъезда ее дома угнали велосипед за 12 тысяч рублей.
По данным УМВД, сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Александрова. Он рассказал, что ему понравился велосипед, и он хотел ездить на нем сам.
Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU