На александровца, который угнал велосипед, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:11 2019-08-06T17:11:10+03:00

Он не планировал продавать двухколесный транспорт, а хотел кататься на нем сам

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В полицию обратилась 40-летняя местная жительница. Она сказала, что из подъезда ее дома угнали велосипед за 12 тысяч рублей.

По данным УМВД, сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Александрова. Он рассказал, что ему понравился велосипед, и он хотел ездить на нем сам.

Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU