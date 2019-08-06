В Муромском музее появится мультимедиа-гид

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-06T17:00:42+03:00

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В Муромском историко-художественном музее внедряют систему мультимедиа-гидов на платформе для мобильных устройств ARTEFACT. Он будет знакомить с экспозицией древнерусского искусства «Муром-град. Сокровища древнего Мурома» в Выставочном центре музея на улице Московской. Сразу на двух языках – английском и русском - он расскажет об истории создания и особенностях иконографии более чем 40 экспонатов. Также впервые посетители смогут увидеть фотографии икон до и в процессе реставрации. Воспользоваться новым гидом можно будет уже в октябре, после того, как экспозицию оснастят новыми витринами и установят в центре точек доступа wi-fi.

ИСТОЧНИК KP.RU