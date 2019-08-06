2019-08-06T16:44:29+03:00
Общество

Во Владимирской области определен первый региональный оператор ТКО

Им стала муромская фирма
Сергей МОРКОВКИН
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Во Владимирской области определен первый региональный оператор по работе с мусором. Работать в третьей самой восточной зоне будет муромская компания "ЭКО-Транс". Она будет работать в Гусь-Хрустальном, Меленковском, Муромском и Селивановском районах.

Напомним, врио вице-губернатора Александр Байер ранее заявил о намерении перевести Владимирскую область на новую схему обращения с мусором с 1 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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