2019-08-06T14:49:33+03:00
Общество

Неравнодушных владимирцев просят помочь собрать школьный портфель для нуждающихся

Подарки будут переданы на "Празднике будущих первоклассников"
Алексей СУХОВ
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Владимирское отделение Российского детского фонда объявляет "Время для добрых дел".

Фонд примет рюкзаки, канцтовары , тетради, краски, альбомы ,карандаши, все,что необходимо для подготовки школьников к учебному году.

Более 600 семей , в которых воспитывается свыше 1500 школьников, стоят на учете в Детском фонде и нуждаются в помощи неравнодушных людей. Им и будут переданы подарки в рамках акции " Школьный портфель -2019" с 20 по 30 августа и на "Празднике будущих первоклассников".

Адрес Российского детского фонда во Владимире : ул. Луначарского, д.3, офис 113, тел. 35-52-80, 8-904-651-74-60

Средства можно направить через сбербанк-онлайн- Переводы и платежи-Благотворительная помощь-Благотворительные фонды-Российский детский фонд. Назначение платежа- Школьный портфель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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