В Суздале на одного местного жителя приходится 162 туриста

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-06T14:42:41+03:00

Город вошел в тройку городов России по числу туристов на жителя

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Туристический портал ТурСтат представил рейтинг туристических городов России по числу туристов на одного жителя.

Первую десятку составляют малые туристические города Золотого кольца России во Владимирской, Ивановской, Московской и Ярославской областях, а также малые города в Вологодской, Ленинградской и Нижегородской областях и в Республике Татарстан.

Плёс в Ивановской области (173 туриста в год на одного жителя), Суздаль во Владимирской области (162 туриста/жителя), Кириллов в Вологодской области (78 туристов/жителя), Болгар в Республике Татарстан (60 туристов/жителя), Мышкин в Ярославской области (34 туриста/жителя), Городец в Нижегородской области (22 туриста/жителя), Сергиев Посад в Московской области (18 туристов/жителя), Выборг в Ленинградской области (13 туристов/жителя), Углич в Ярославской области (12 туристов/жителя) и Великий Устюг в Вологодской области (9 туристов/жителя) вошли в топ-10 малых туристических городов России по числу туристов на жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU