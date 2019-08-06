2019-08-06T14:42:41+03:00
Общество

В Суздале на одного местного жителя приходится 162 туриста

Город вошел в тройку городов России по числу туристов на жителя
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг туристических городов России по числу туристов на одного жителя.

Первую десятку составляют малые туристические города Золотого кольца России во Владимирской, Ивановской, Московской и Ярославской областях, а также малые города в Вологодской, Ленинградской и Нижегородской областях и в Республике Татарстан.

Плёс в Ивановской области (173 туриста в год на одного жителя), Суздаль во Владимирской области (162 туриста/жителя), Кириллов в Вологодской области (78 туристов/жителя), Болгар в Республике Татарстан (60 туристов/жителя), Мышкин в Ярославской области (34 туриста/жителя), Городец в Нижегородской области (22 туриста/жителя), Сергиев Посад в Московской области (18 туристов/жителя), Выборг в Ленинградской области (13 туристов/жителя), Углич в Ярославской области (12 туристов/жителя) и Великий Устюг в Вологодской области (9 туристов/жителя) вошли в топ-10 малых туристических городов России по числу туристов на жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неравнодушных владимирцев просят помочь собрать школьный портфель для нуждающихся
Владимирцев приглашают провести "Спортивный уикенд"
Во Владимире открывается выставка перуанских художников
Семья из Меленковского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года 2019»
Владимирские силовики задержали мошенницу, которая обманула банк на 3 миллиона рублей
Владимирца будут судить за двойное убийство
Областные власти нашли способ не закрывать поликлинику в Лесном
В Лакинске закрыли рыбный павильон из-за полной антисанитарии
Владимирцы стали реже жаловаться на страховщиков и чаще на микрофинансовые организации и банки
Бывшую главу Карабаново признали виновной в служебном подлоге
Во Владимире опять побит абсолютный минимум температуры воздуха
Жительница Юрьев-Польского района продавала фиктивные полисы ОСАГО
Владимирские военнослужащие осуждены за дачу ложных показаний
Муромских пенсионеров незаконно лишили пенсий
Ковровчанин, убивший своего соседа из-за кражи будильника, сядет на 8 лет
Владимирский контрактник ответит за унижение сослуживцев