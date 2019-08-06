В Суздале на одного местного жителя приходится 162 туриста
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг туристических городов России по числу туристов на одного жителя.
Первую десятку составляют малые туристические города Золотого кольца России во Владимирской, Ивановской, Московской и Ярославской областях, а также малые города в Вологодской, Ленинградской и Нижегородской областях и в Республике Татарстан.
Плёс в Ивановской области (173 туриста в год на одного жителя), Суздаль во Владимирской области (162 туриста/жителя), Кириллов в Вологодской области (78 туристов/жителя), Болгар в Республике Татарстан (60 туристов/жителя), Мышкин в Ярославской области (34 туриста/жителя), Городец в Нижегородской области (22 туриста/жителя), Сергиев Посад в Московской области (18 туристов/жителя), Выборг в Ленинградской области (13 туристов/жителя), Углич в Ярославской области (12 туристов/жителя) и Великий Устюг в Вологодской области (9 туристов/жителя) вошли в топ-10 малых туристических городов России по числу туристов на жителя.
ИСТОЧНИК KP.RU