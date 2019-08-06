Владимирцев приглашают провести "Спортивный уикенд"
10 августа в 10:00 впервые на территории ледового комплекса «Владимир» пройдет Спортивный уикенд в рамках Дня физкультурника.
На 25 площадках владимирцев ждут: спортивные соревнования, интерактив, мини-трейл, шоу мотоциклов, открытые тренировки, киберспорт, водный футбол,а также бесплатное массовое катание на льду , хоккейный матч и многое другое.
Можно будет попробовать свои силы на скейт площадке, где вас ждут мастер класс на роликовых коньках и показательные выступления на скейтбордах. Также весь день будет работать выездной скейт-парк для всех желающих!
Для любителей экстремальных видов спорта будет установлен скалодром размером 3х4х6м, покорять вершину можно будет по одному человеку.
Узнать обо всех мероприятиях подробнее и отправить заявку на участие можно в официальной группе ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU