2019-08-06T14:38:52+03:00
Общество

Владимирцев приглашают провести "Спортивный уикенд"

Праздник будет приурочен к Дню физкультурника
Алексей СУХОВ
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10 августа в 10:00 впервые на территории ледового комплекса «Владимир» пройдет Спортивный уикенд в рамках Дня физкультурника.

На 25 площадках владимирцев ждут: спортивные соревнования, интерактив, мини-трейл, шоу мотоциклов, открытые тренировки, киберспорт, водный футбол,а также бесплатное массовое катание на льду , хоккейный матч и многое другое.

Можно будет попробовать свои силы на скейт площадке, где вас ждут мастер класс на роликовых коньках и показательные выступления на скейтбордах. Также весь день будет работать выездной скейт-парк для всех желающих!

Для любителей экстремальных видов спорта будет установлен скалодром размером 3х4х6м, покорять вершину можно будет по одному человеку.

Узнать обо всех мероприятиях подробнее и отправить заявку на участие можно в официальной группе ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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