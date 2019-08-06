Во Владимире открывается выставка перуанских художников

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-06T14:07:52+03:00

Она открывается при поддержке посольства южноамериканской страны

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8 августа в центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире откроется выставка перуанских художников.

В 12.00 состоится торжественное открытие выставки ведущих акварелистов страны. Проект стал возможен в рамках международного культурно-делового проекта "Посольский Клуб" UPF ЭКОСОС ООН. Картины можно будет посмотреть в выставочном зале Центра ИЗО.

Подробности можно узнать по телефону: 8(4922)32-30-46 или 42-08-97.

ИСТОЧНИК KP.RU