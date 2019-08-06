2019-08-06T14:07:52+03:00
Звезды

Во Владимире открывается выставка перуанских художников

Она открывается при поддержке посольства южноамериканской страны
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Одна из картин выставки.Одна из картин выставки.
Изменить размер текста:

8 августа в центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире откроется выставка перуанских художников.

В 12.00 состоится торжественное открытие выставки ведущих акварелистов страны. Проект стал возможен в рамках международного культурно-делового проекта "Посольский Клуб" UPF ЭКОСОС ООН. Картины можно будет посмотреть в выставочном зале Центра ИЗО.

Подробности можно узнать по телефону: 8(4922)32-30-46 или 42-08-97.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неравнодушных владимирцев просят помочь собрать школьный портфель для нуждающихся
В Суздале на одного местного жителя приходится 162 туриста
Владимирцев приглашают провести "Спортивный уикенд"
Семья из Меленковского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года 2019»
Владимирские силовики задержали мошенницу, которая обманула банк на 3 миллиона рублей
Владимирца будут судить за двойное убийство
Областные власти нашли способ не закрывать поликлинику в Лесном
В Лакинске закрыли рыбный павильон из-за полной антисанитарии
Владимирцы стали реже жаловаться на страховщиков и чаще на микрофинансовые организации и банки
Бывшую главу Карабаново признали виновной в служебном подлоге
Во Владимире опять побит абсолютный минимум температуры воздуха
Жительница Юрьев-Польского района продавала фиктивные полисы ОСАГО
Владимирские военнослужащие осуждены за дачу ложных показаний
Муромских пенсионеров незаконно лишили пенсий
Ковровчанин, убивший своего соседа из-за кражи будильника, сядет на 8 лет
Владимирский контрактник ответит за унижение сослуживцев