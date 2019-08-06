Семья из Меленковского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года 2019»

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-06T13:09:41+03:00

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Всероссийский конкурс «Семья года» прошел в этом году уже в четвертый раз. На участие в конкурсе было подано 353 заявки, которые распределились по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций». Семья Спиридоновых из Меленковского района стала победителем в номинации «Сельская семья». Церемония награждения победителей пройдет 30 октября в Государственном Кремлевском дворце.

Кроме того, будет издана двухтомная Национальная книга-летопись, первая из которых расскажет истории семей-победителей, а вторая - обо всех остальных участниках Всероссийского конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU