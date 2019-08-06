Владимирские силовики задержали мошенницу, которая обманула банк на 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-06T12:44:24+03:00

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По сообщению пресс-службы УФСБ по Владимиркой области, 40-летняя жительница Владимира оформила в одном из крупных банков города кредит на подставное лицо. Сумма в 3 миллиона рублей якобы предназначалась для покупки недвижимости. Женщина предоставила в банк подложные документы на имя своего знакомого, который согласился участвовать в преступной схеме за вознаграждение в 50 тысяч рублей. Документы содержали ложные сведения о доходах и месте работы сообщника. Как потом выяснилось, мошенница изначально не собиралась возвращать деньги в банк. Она потратила их на свои нужды. За мошенничество в особо крупном размере женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU