СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-06T12:11:04+03:00

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3 августа 2018 года 30-летний владимирец спокойно посиживал с бутылочкой возле кафе «Удача» на улице Доватора. К нему подошли двое незнакомых мужчин и стали выражать недовольство, мол, неудачное он выбрал место для посиделок. Претензии переросли в оскорбления, а затем в и в драку. Один из незнакомцев набросился на выпивоху и несколько раз ударил его кулаком по щеке. Мужчина разозлился и решил расправиться с обидчиками. Он пошел к себе домой, взял нож и вернулся на место происшествия. Обоим незнакомцам он нанес ножевые ранения. Один из нападавших умер в тот же день, находясь в больнице скорой помощи, а другой скончался на следующий.

Теперь 30-летнего владимирца будут судить за двойное убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU