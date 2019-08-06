Областные власти нашли способ не закрывать поликлинику в Лесном

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-06T12:02:41+03:00

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Областная администрация быстро отреагировала на опасения жителей микрорайона Лесной о возможном закрытии там филиала больницы №5. Чиновники сказали, что ни о каком закрытии медицинского учреждения в этой территории не может быть и речи.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, беспокойство населения вызвано было повышением арендной платы за муниципальные помещения властями города Владимира. В администрации области нашли средства на оплату аренды. Средства взяли из Фонда обязательного медицинского страхования. "В связи с этим поликлиника продолжит работать в Лесном дальше, а медицинская помощь будет оказана в полном объеме", – подчеркнул директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв.

В поликлинике в Лесном расположены: кабинет врача общей практики (семейного врача), кабинет участкового врача-терапевта, процедурный кабинет, вспомогательные помещения. В микрорайоне врачом общей практики обслуживается 1504 человека, а участковым врачом-терапевтом – 933 человек. За 2018 год число посещений превысило 12 тысяч, за семь месяцев 2019 года – более 9200.

ИСТОЧНИК KP.RU