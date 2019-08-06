В Лакинске закрыли рыбный павильон из-за полной антисанитарии

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-06T11:52:19+03:00

Продукция там не имела не только нужных документов, но и хранилась и транспортировалась неправильно

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Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, на павильон пожаловался местный житель. Ему не понравилось, как все устроено в магазине "Рыба" по адресу: Лакинск, улица Лермонтова, у дома №41.

Специалисты Роспотребнадзора выехали с проверкой и обнаружили, что в павильоне действительно нарушены несколько пунктов санитарно-эпидемиологических требований. Так на точке не было водоснабжения и канализации, туалета и раковины для мытья рук. Кроме того, для транспортировки у предприятия не было специализированного транспорта с холодильником, а значит рыбу привозили прямо по теплу. Наконец, на рыбу не было представлено документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.

В связи с непосредственной угрозой здоровью и жизни людей, Роспотребнадзор закрыл торговый павильон по решению суда на срок 30 суток. За это время хозяин точки должен исправить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU