2019-08-06T11:14:38+03:00
Общество

Владимирцы стали реже жаловаться на страховщиков и чаще на микрофинансовые организации и банки

За II квартал 2019 года от жителей Владимирской области в Банк России поступило 397 обращений
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Количество обращений от владимирцев в Банк России сократилось, сообщает пресс-служба владимирского отделения. Большая часть из них - 206 заявлений- касалась банковской сферы. Чаще всего жители области жаловались на навязывание дополнительных услуг при оформлении потребительских и ипотечных кредитов.

«Нашим землякам нужно знать, что если им навязали ненужную страховку, то от нее можно отказаться в «период охлаждения» продолжительностью 14 дней. Такое заявление можно подать лично в страховую компанию или по почте заказным письмом», - отметила управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

Кроме того, за последние три месяца владимирцы сталкивались с проблемами, связанными с погашением кредитов. Банки отказывали им в реструктуризации и рефинансировании.

Почти в два раза меньше поступило жалоб на страховщиков - всего 85, из которых 84 связаны с оформлением полисов ОСАГО.

А вот на микрофинансовые организации жители владимирской области стали жаловаться чаще. Количество обращений выросло в три раза - 57 обращений. Владимирцев беспокоили вопросы, связанные с возвратом задолжности и начислением процентов, размеры которых превышались в разы.

Впервые горожане стали жаловаться на потребительские кооперативы. Они сообщали о деятельности «финансовых пирамид» и «лжебанков».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неравнодушных владимирцев просят помочь собрать школьный портфель для нуждающихся
В Суздале на одного местного жителя приходится 162 туриста
Владимирцев приглашают провести "Спортивный уикенд"
Во Владимире открывается выставка перуанских художников
Семья из Меленковского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года 2019»
Владимирские силовики задержали мошенницу, которая обманула банк на 3 миллиона рублей
Владимирца будут судить за двойное убийство
Областные власти нашли способ не закрывать поликлинику в Лесном
В Лакинске закрыли рыбный павильон из-за полной антисанитарии
Бывшую главу Карабаново признали виновной в служебном подлоге
Во Владимире опять побит абсолютный минимум температуры воздуха
Жительница Юрьев-Польского района продавала фиктивные полисы ОСАГО
Владимирские военнослужащие осуждены за дачу ложных показаний
Муромских пенсионеров незаконно лишили пенсий
Ковровчанин, убивший своего соседа из-за кражи будильника, сядет на 8 лет
Владимирский контрактник ответит за унижение сослуживцев