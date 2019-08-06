Владимирцы стали реже жаловаться на страховщиков и чаще на микрофинансовые организации и банки

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-06T11:14:38+03:00

За II квартал 2019 года от жителей Владимирской области в Банк России поступило 397 обращений

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Количество обращений от владимирцев в Банк России сократилось, сообщает пресс-служба владимирского отделения. Большая часть из них - 206 заявлений- касалась банковской сферы. Чаще всего жители области жаловались на навязывание дополнительных услуг при оформлении потребительских и ипотечных кредитов.

«Нашим землякам нужно знать, что если им навязали ненужную страховку, то от нее можно отказаться в «период охлаждения» продолжительностью 14 дней. Такое заявление можно подать лично в страховую компанию или по почте заказным письмом», - отметила управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

Кроме того, за последние три месяца владимирцы сталкивались с проблемами, связанными с погашением кредитов. Банки отказывали им в реструктуризации и рефинансировании.

Почти в два раза меньше поступило жалоб на страховщиков - всего 85, из которых 84 связаны с оформлением полисов ОСАГО.

А вот на микрофинансовые организации жители владимирской области стали жаловаться чаще. Количество обращений выросло в три раза - 57 обращений. Владимирцев беспокоили вопросы, связанные с возвратом задолжности и начислением процентов, размеры которых превышались в разы.

Впервые горожане стали жаловаться на потребительские кооперативы. Они сообщали о деятельности «финансовых пирамид» и «лжебанков».

ИСТОЧНИК KP.RU