2019-08-06T10:38:07+03:00
Общество

Бывшую главу Карабаново признали виновной в служебном подлоге

Она съездила на день рождения в Турцию, а в табеле проставила, что работала эти 10 дней
Алексей СУХОВ
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Бывшюю главу города Карабаново помимо служебного подлога признали виновной также в присвоении вверенного имущества.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, в середине августа 2018 года женщина, проработавшая в должности уже пару месяцев, решила отметить свой день рождения поездкой в Турцию. Зная, что не имеет права на отпуск, без документального оформления и разрешения главы города она все равно уехала и вернулась через 10 дней. Подчиненному работнику чиновница дала указание в табеле учета рабочего времени и расчета зарплаты проставить, что все эти дни она работала. Ей выплатили 16 тысяч рублей.

В апреле 2019 года подлог был раскрыт. 22 апреля чиновница добровольно сложила полномочия по муниципальной службе. В ходе следствия обвиняемая возместила ущерб, причиненный бюджету, полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Александровский городской суд признал женщину виновной и запретил замещать чиновничьи должности в ближайшие 2 года, а также оштрафовал ее на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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