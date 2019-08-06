Во Владимире опять побит абсолютный минимум температуры воздуха

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-06T10:27:16+03:00

Многие владимирцы достали осенние вещи и ходят по улицам, одетые соответственно погоде, несмотря на зеленую листву. Фото: Ирина Начарова

Жители города так не мерзли с 1960 года

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Владимирские метеорологи на своем сайте поделились с жителями города новостью: 5 августа в столице области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха 1960 года (+6,1 °C) и составил +5,0 °C.

Совсем недавно, 29 июля, во Владимире был зарегистрирован еще один рекорд: впервые с 1956 года был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха-+6,3 °C. Ровно 63 года назад было теплее – тогда метеорологи зафиксировали температуру воздуха +8,5 °C.

- Специалисты Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведут статистику минимальных и максимальных значений температуры воздуха с 1932 года, поэтому мы можем фиксировать погодные экстремумы, - пояснила Инна Викторовна Новикова, начальник владимирского филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Многие владимирцы достали осенние вещи и ходят по улицам, одетые соответственно погоде, несмотря на зеленую листву.

ИСТОЧНИК KP.RU