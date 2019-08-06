Жительница Юрьев-Польского района продавала фиктивные полисы ОСАГО

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-06T10:04:33+03:00

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В декабре 2018 года в полицию обратилась жительница Юрьев-Польского района, которая заявила, что не может получить страховые выплаты по ДТП. Ее полис ОСАГО оказался недействительным. В дальнейшем аналогичные заявления поступили в полицию от других горожан.

По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, в ходе проверки правоохранители установили, что все фиктивные полисы ОСАГО были оформлены в офисе в городе Юрьев-Польский. Услуги автострахования оказывала 31-летняя местная жительница, которая с февраля 2018 года не являлась страховым агентом в действительности.

В содеянном она созналась. Следователи установили, что псевдостраховательница причастна к 58 эпизодам. В результате ее незаконной деятельности, потерпевшим был нанесен ущерб в размере 300 тысяч рублей. Из них 200 тысяч уже возмещены. 31-летней жительнице Юрьев-Польского района может грозить реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU