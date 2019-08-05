Владимирские военнослужащие осуждены за дачу ложных показаний

СЕГОДНЯ 21:31 2019-08-05T21:31:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Два подполковника, майор и прапорщик одной из воинских частей проходили свидетелями по уголовному делу, возбужденному в отношении их прямого начальника – командира воинской части. Хотя военнослужащих предупредили об ответственности за дачу ложных показаний, все четверо, желая помочь командиру, отрицали его причастность к получению взятки. Но доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Владимирскому гарнизону, убедили суд и военнослужащих признали виновными в даче заведомо ложных показаний. Приговором Владимирского гарнизонного военного суда прапорщику, майору и подполковнику назначено наказание в виде штрафа – им предстоит заплатить по двадцать тысяч рублей, а еще один подполковник заплатит более крупную сумму – двадцать пять тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU