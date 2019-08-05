2019-08-05T21:05:25+03:00
Общество

Муромских пенсионеров незаконно лишили пенсий

Вернуть деньги им помогла прокуратура
Ирина Мальцева
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Зимой муромлянке, отметившей пятидесятипятилетний юбилей и накопившей 37 лет стажа, назначили пенсию. Но в марте выяснили, что в ее трудовой стаж по ошибке включили и то время, когда она была в декретном отпуске. В середине апреля женщине перестали выплачивать пенсию, а позднее с ее банковской карты без решения суда взыскали выплаченную пенсию. После вмешательства прокуратуры деньги горожанке вернули. Не повезло и другой муромской пенсионерке, с октября 2015 года работавшей председателем ТСЖ, о чем организация каждый месяц сообщала в Пенсионный фонд. Однако, вопреки закону, женщине при этом платили пенсию с индексацией. В декабре прошлого года, когда это выяснилось, по решению руководства управления Пенсионного фонда России в городе Муроме, у нее стали удерживать 20% пенсии. Но как показала проверка, индексировали пенсию работающей пенсионерке по вине сотрудника Пенсионного фонда, который плохо выполнял служебные обязанности. Благодаря вмешательству прокуратуры пенсионерке вернули незаконно удержанные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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