Ковровчанин, убивший своего соседа из-за кражи будильника, сядет на 8 лет

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-05T18:47:10+03:00

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В январе 2019 года между двумя проживающими в доме-интернате мужчинами, распивавшими алкоголь, произошел конфликт. Старший товарищ обвинил своего соседа в краже будильника. Свои упреки 73-летний мужчина сопровождал ударами металлической тростью по рукам напарника. Последний разозлился - обвинения он воспринял как клевету -, в запале выхватил трость и несколько раз ударил оговорщика по голове.

На следующее утро работники дома-интерната обнаружили у пострадавшего кровоподтеки и отправили его в больницу, где ему была произведена трепанация черепа. Через несколько дней от полученных травм мужчина скончался. Сосед-убийца свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU