Владимирский контрактник ответит за унижение сослуживцев

СЕГОДНЯ 18:30 2019-08-05T18:30:24+03:00

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Военнослужащий по контракту во Владимире в комнате досуга своего подразделения заставил сослуживцев раздеться по пояс и построиться в шеренгу лицом к стене. После этого с помощью пены для бритья он написал у них на спинах «С 8 марта», сел перед строем на стул и попросил другого сослуживца сфотографировать его на мобильник. Позднее этот снимок контрактник разместил в соцсети в тематической группе. Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Владимирскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора рядовому. Владимирский гарнизонный военный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 335 УК РФ – нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Приговором суда ему назначено наказание – три месяца лишения свободы, которое заменили на содержание в дисциплинарной воинской части на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU