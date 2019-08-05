Владимирские мусульмане готовятся отметить Курбан-байрам

СЕГОДНЯ 17:57 2019-08-05T17:57:28+03:00

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11 августа владимирские мусульмане отмечают Курбан-байрам - праздник, знаменующий окончание паломничества к святыням. В этот день во Владимире пройдет праздничное богослужение в городской мечети на ул. Добросельской.

Председатель мусульманской общины Рафаиль Хабибуллин напомнил, что Курбан-байрам принято отмечать в течение 3 дней в кругу родных и друзей, ходить в гости и обязательно совершать добрые дела. В день праздника в молельном доме на общую молитву собираются около трех тысяч верующих не только из областной столицы, но и из других городов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU