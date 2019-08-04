2019-08-04T13:37:54+03:00
Общество

Владимирская школьница помогла создать новое покрытие для солнечных элементов

Десятиклассница Карина Кузнецова приняла участие в образовательной программе «Большие вызовы» центра «Сириус»
Ирина Мальцева
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Целый месяц владимирская ученица школы №15 города Владимира вместе с другими ребятами под руководством ученых и преподавателей национального исследовательского университета «МИСиС» изучала структуры и свойства различных материалов и технологии их производства. Команда разработчиков, в которую вошла Карина Кузнецова, искала возможность повысить эффективность работы солнечных батарей с помощью новых светопоглощающих покрытий. В результате ребята создали специальную установку в виде цветка с трекерной системой отслеживания солнца. Продолжить работу над проектом школьники смогут в лабораториях университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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