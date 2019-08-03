Во Владимирской области остановили 140 нетрезвых водителей за 10 дней

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-03T11:21:28+03:00

13 водителей уже привлекались к ответственности за управление машины в нетрезвом состоянии

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С 11 по 20 июля на территории области была проведена оперативно-профилактическая операция «Бахус», сообщает УМВД.

За 10 дней сотрудники ГИБДД остановили 143 водителя, которые были в состоянии алкогольного опьянения. 13 водителей из них ранее привлекались к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Жители региона также сообщили о 70 водителях, которых видят постоянно подшофе. 20 человек из этого количества действительно садились за русь пьяными.

ИСТОЧНИК KP.RU