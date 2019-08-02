2019-08-02T17:51:42+03:00
Происшествия

В Камешкове внучка украла у бабушки телевизор и сдала его в ломбард

На вырученные деньги девушка купила алкоголь
Валерия ПРОНИНА
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В начале июля в полицию обратилась 64-летняя жительница одного из местных поселков, которая сказала, что из ее дома вынесли телевизор за 11 тысяч рублей.

По данным УМВД, полицейские предположили, что к краже может быть причастна 24-летняя внучка потерпевшей. Девушка сразу во всем призналась.

Она рассказала, что зашла в дом к бабушке, подняла телевизор и отнесла в ломбард. Деньги внучка потратила на алкоголь.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за кражу. Девушка может лишиться свободы на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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