В Камешкове внучка украла у бабушки телевизор и сдала его в ломбард
На вырученные деньги девушка купила алкоголь
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В начале июля в полицию обратилась 64-летняя жительница одного из местных поселков, которая сказала, что из ее дома вынесли телевизор за 11 тысяч рублей.
По данным УМВД, полицейские предположили, что к краже может быть причастна 24-летняя внучка потерпевшей. Девушка сразу во всем призналась.
Она рассказала, что зашла в дом к бабушке, подняла телевизор и отнесла в ломбард. Деньги внучка потратила на алкоголь.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за кражу. Девушка может лишиться свободы на 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU