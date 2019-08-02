Во Владимирской области задержали террористов

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-02T10:55:15+03:00

Изменить размер текста: A A

УФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами из Рязани в результате оперативных действий обнаружила и обезвредило террористическую ячейку, которую возглавлял молодой владимирец. Злоумышленники готовили серию террористических актов, в том числе планировали напасть на воинскую часть, чтобы захватить оружие и боеприпасы. Сейчас организатор ячейки и другие ее участники задержаны. Следственным отделом УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ – содействие террористической деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU