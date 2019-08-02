В Гороховце на женщину завели уголовное дело за продажу спирта

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-02T10:11:55+03:00

Выдал ее местный житель, который покупал у нее алкоголь

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы. Ее обвиняют в незаконной розничной продаже спирта.

В мае текущего года участковый уполномоченный полиции обратил внимание на мужчину, который нес в руках бутылку. В ходе беседы с полицейским местный житель пояснил, что в бутылке находится алкоголь. По данным пресс-службы УМВД, спирт мужчине продала местная жительница, которую ранее привлекали к административной ответственности. Она добровольно выдала оставшийся алкоголь.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU