В Гусь-Хрустальном задержали 22-летнего парня, который купил наркотики по просьбе знакомого
Полицейские Гусь-Хрустального задержали 22-летнего местного жителя. По данным УМВД, он попал в поле зрения оперативников в июне текущего года. Во время задержания парень пытался выбросить полиэтиленовый сверток, внутри которого находилась "синтетика" массой более 1,6 граммов.
Наркотик он купил по просьбе знакомого и в день задержания хотел ему передать.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения наркотиков и проверяют, не причастен ли молодой человек к другим преступлениям.
Возбуждено уголовное дело за покушение на пособничество в приобретении и хранении наркотических средств. Парень пока находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU