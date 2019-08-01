В Гусь-Хрустальном задержали 22-летнего парня, который купил наркотики по просьбе знакомого

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-01T14:48:10+03:00

Пока молодой человек находится под подпиской о невыезде

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Полицейские Гусь-Хрустального задержали 22-летнего местного жителя. По данным УМВД, он попал в поле зрения оперативников в июне текущего года. Во время задержания парень пытался выбросить полиэтиленовый сверток, внутри которого находилась "синтетика" массой более 1,6 граммов.

Наркотик он купил по просьбе знакомого и в день задержания хотел ему передать.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения наркотиков и проверяют, не причастен ли молодой человек к другим преступлениям.

Возбуждено уголовное дело за покушение на пособничество в приобретении и хранении наркотических средств. Парень пока находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU