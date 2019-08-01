2019-08-01T11:06:53+03:00
Общество

Во Владимирской области в августе будут отключать телевещание

Это делается для проведения профилактики оборудования
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В августе во Владимирской области по графику профилактических работ на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети будет отключаться телетрансляции программ телерадиоканалов первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения. Об этом сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр.

График отключений:

– 5 августа – в селе Березники Собинского района (в зону охвата входят населённые пункты района);

– 12 августа – в г. Вязники (в зону охвата входят населённые пункты Вязниковского района);

– 19 августа – в г. Киржач (в зону охвата входят населённые пункты Киржачского района);

– 27 августа – в п. Красная Горбатка (в зону охвата входят населённые пункты Селивановского района).

В эти дни профилактика будет проводиться с 10:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24