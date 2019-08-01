Во Владимирской области в августе будут отключать телевещание

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-01T11:06:53+03:00

Это делается для проведения профилактики оборудования

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В августе во Владимирской области по графику профилактических работ на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети будет отключаться телетрансляции программ телерадиоканалов первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения. Об этом сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр.

График отключений:

– 5 августа – в селе Березники Собинского района (в зону охвата входят населённые пункты района);

– 12 августа – в г. Вязники (в зону охвата входят населённые пункты Вязниковского района);

– 19 августа – в г. Киржач (в зону охвата входят населённые пункты Киржачского района);

– 27 августа – в п. Красная Горбатка (в зону охвата входят населённые пункты Селивановского района).

В эти дни профилактика будет проводиться с 10:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU