Муромлянин осужден за жестокое убийство таксиста

СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-31T16:08:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Двадцатидвухлетний молодой человек, уже не раз судимый, 23 сентября прошлого года из Мурома решил добраться в село Молотицы к приятелю. Созвонившись с другом, он возле местного торгового центра договорился с таксистом и, заплатив за поездку, отправился на встречу. В дороге пассажир, созваниваясь с приятелем, не раз менял маршрут поездки. Когда водитель возмутился, муромлянин взорвался и набросился на водителя с ножом. Пытаясь спастись, водитель сумел выбраться из автомобиля и с трудом пошел в сторону моста через реку Ушна. В это время парень сел за руль и уехал. До позднего вечера он на чужом такси катался по району, потом забрал найденные в автомобиле 150 рублей и инструменты и бросил машину около одного из поселков. Шестидесятипятилетний водитель не сумел добраться до помощи и от полученных ран скончался на месте преступления. Нападавшего задержали через пять дней, он признал свою вину. 30 июля Муромский городской суд вынес обвинительный приговор: двенадцать с половиной лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU