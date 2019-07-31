Владимирский депутат предложил ввести систему раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-31T13:12:32+03:00

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Борис Оверчук 31 июля выступил с депутатским запросом: в городе необходима система раздельного сбора мусора. Депутат рассказал, что во многих городах и странах эта система действует давно, и жители привыкли сортировать мусор. Так, по словам депутата, минчане приучались к этому три года, а жители Германии - шесть лет. Борис Оверчук надеется, что владимирцы привыкнут к раздельному сбору намного быстрее.

- В нашем городе нет системного подхода в решении этого вопроса. Из-за чего возникают несанкционированные свалки, ухудшающие экологическую обстановку в городе. В других странах давно налажен отдельный сбор мусора: пластик, бумага, стекло сортируются. На мусорных площадках стоят баки различных цветов, а крупногабаритный мусор вывозится в мусороперерабатывающие компании по предварительному заказу жителей. Предлагаю в городе Владимире внедрить систему раздельного сбора мусора, чтобы был порядок, - выступил депутат.

Его запрос был принят. Глава города Владимира сказала, что эту тему нужно детально изучить.

ИСТОЧНИК KP.RU