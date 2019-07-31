2019-07-31T10:34:03+03:00
Происшествия

Житель Юрьев-Польского полгода крал овощи из подвалов

Мужчина попался после шестой кражи
Анастасия Харламова
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30-летний житель Юрьев-Польского, видимо, так оголодал, что решил подкормиться за счет заготовок жителей города. Он тайно залезал в кладовки и подвалы домов в спальных районах города и забирал оттуда еду. По данным УМВД России по Владимирской области, с декабря 2018 по апрель этого года подозреваемый украл овощей, а заодно электроинструментов, велосипедов и мотков с кабелем на 55 000 рублей.

Мужчина уже был судим за такие же преступления. Он признал вину в 6 кражах и рассказал, что вещи продал, а деньги давно потратил.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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