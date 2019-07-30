Житель Судогды напал с ножом на брата

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-30T13:19:30+03:00

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В середине января судогодец возмутился, что родной брат не убрал за собой на кухне, а в ответ родственник швырнул в него чайник и ударил по лицу. В завязавшейся драке мужчина схватил нож и нанес нападавшему два удара ножом. Как позднее он объяснял в суде, убивать брата он не хотел и сразу вызвал «скорую помощь», но раненый умер до приезда врачей. Шестидесятилетнего жителя Судогды признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. По решению суда ему предстоит провести пять лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU