Камешковца оштрафовали за подделку медицинской справки

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-30T13:10:31+03:00

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У жителя Камешковского района в этом году истек срок действия водительского удостоверения. Чтобы получить права снова, ему нужно было пройти медосмотр. Но вместо посещения поликлиники мужчина решил изменить дату на старой медсправке, исправив 2013 год на 2019. Подделку обнаружили сотрудники районного МФЦ, которые и дали ход делу. Камешковцу грозил реальный срок, но, учитывая, что преступление небольшой тяжести он совершил впервые, суд ограничился штрафом. Водителю придется раскошелиться, а потом все же пройти врачей, чтобы не остаться без прав. Если же он не заплатит деньги в течение суток после того, как постановление суда вступило в законную силу, его вновь привлекут к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU