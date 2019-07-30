2019-07-30T13:02:38+03:00
Происшествия

Экс-сотрудник кпурпного провайдера попался на взятке и мошенничестве

Он незаконно получил более восьмисот тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Начальник отдела имущественных прав и управления недвижимостью филиала провайдера цифровых услуг, расположенного во Владимире, занимался вопросами предоставления в аренду объектов недвижимости предприятия. В середине 2016 года он предложил одному из предпринимателей на выгодных условиях и с предоставлением «арендных каникул» арендовать одно из освободившихся помещений компании во Владимире. Взамен бизнесмен должен был каждый месяц передавать ему деньги в качестве вознаграждения, утверждая, что иначе договор не подпишут. Индивидуальный предприниматель согласился и с мая 2016 по сентябрь 2017 года передал обвиняемому в качестве взятки около 455 тысяч рублей. Походим образом экс-начальник отдела в 2018 и 2019 году договорился с еще двумя бизнесменами, получив с них 370 тысяч рублей. Как он позднее объяснил на следствии, деньги ему потребовались для решения личных проблем. Сейчас бывшему сотруднику «Ростелекома» предъявлено обвинение в получении взятки и совершении мошенничества, суда он дожидается, находясь под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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