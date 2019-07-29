На в территории владимирского «Точмаша» горело производство печатных плат

СЕГОДНЯ 23:40 2019-07-29T23:40:59+03:00

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29 июня вечером загорело производство печатных плат на территории завода «Точмаш» на улице Северной. Предприятие ООО «РУСАЛОКС» находилось на втором этаже производственного корпуса. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 20.51.

В 21.33. пожар был локализован на площади 800 кв.м.

В 21.59. было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

К ликвидации пожара привлекались 52 человека, 22 единицы техники, из них от МЧС России – 39 человек, 17 единиц техники.

Отметим, промпрощадку на улице Северной "Точмаш" несколько раз пыталось продать через торги.

ИСТОЧНИК KP.RU