На в территории владимирского «Точмаша» горело производство печатных плат
Выгорело 800 квадратных метров
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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29 июня вечером загорело производство печатных плат на территории завода «Точмаш» на улице Северной. Предприятие ООО «РУСАЛОКС» находилось на втором этаже производственного корпуса. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 20.51.
В 21.33. пожар был локализован на площади 800 кв.м.
В 21.59. было ликвидировано открытое горение.
В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
К ликвидации пожара привлекались 52 человека, 22 единицы техники, из них от МЧС России – 39 человек, 17 единиц техники.
Отметим, промпрощадку на улице Северной "Точмаш" несколько раз пыталось продать через торги.
ИСТОЧНИК KP.RU