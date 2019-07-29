В Коврове ссора супругов закончилась смертью женщины

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-29T17:59:48+03:00

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Скандал между ковровчанами вспыхнул в сентябре прошлого года. Супруги, успевшие выпить, были у себя дома на улице Зареченской, когда между ними возник конфликт. Оба обвиняли друг друга в излишней любви к горячительными напиткам. Решив не ограничиваться словами, супруг нанес женщине не менее двух сильных ударов по голове подвернувшимся предметом, а потом оставил ее лежать в доме. В результате несчастная жена умерла в течении двух часов от полученных травм. Ковровчанин вину так и не признал, но суд посчитал его виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ему предстоит провести семь с половиной лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU