2019-07-29T12:41:06+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин уходит в отпуск на две недели

Исполнять его обязанности будет врио первого заместителя Марина Чекунова
Анна ДЕКТЯРЕВА
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С 30 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин уходит в отпуск. Это его первый законный оплачиваемый отпуск с момента избрания в сентябре 2018 года. По закону, губернатор региона имеет право на оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, однако к нему могут прибавляться дополнительные отпуска - до 7 дней за особые условия и режим работы и от 5 до 15 дней за стаж работы на государственной службе.

Однако Владимир Сипягин уйдет в отпуск менее чем на две недели, с 30 июля до 9 августа. В это время обязанности главы региона будет исполнять врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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